Questa mattina, gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato una donna di origini Rom che aveva avvicinato un anziano all’interno della villa comunale di Cassino e dopo avergli offerto una prestazione sessuale, al rifiuto di questi, iniziava a palpeggiarlo nelle parti intime.

Cosa è successo

Il pensionato è riuscito a divincolarsi dalla molestatrice, cercando di allontanarsi in tutta fretta, ma questa è riuscita a raggiungerlo di nuovo e a perseverare nelle molestie.

Durante questi attimi in cui il pensionato cercava di sottrarsi la stessa è riuscita ad estrarre dalla tasca dei pantaloni dell’uomo del denaro contante e solo allora cercava di guadagnare la fuga, ma la vittima, accortasi del furto l’ha trattenuta ed ha allertato subito la Polizia di Stato che è prontamente intervenuta, arrestando la donna per il furto e denunciando la stessa per le molestie sessuali.

Foto di repertorio