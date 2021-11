ieri , ad Acuto, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato a contrastare la commissione dei reati in genere, deferiva in stato di libertà un 31enne di Paliano, incensurato, poiché resosi responsabile del reato di “rifiuto a sottoporsi ad accertamenti per rilevare lo stato di alterazione psico-fisica”.

Nello specifico l’uomo dopo essere stato fermato dai militari operanti mentre era alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione pisco-fisica, si rifiutava di “sottoporsi al test per gli accertamenti tossicologici”.

Inoltre, i militari operanti, insospettiti anche dall’atteggiamento alquanto irrequieto e nervoso posto in essere durante il controllo, procedevano all’immediata perquisizione del veicolo in uso al medesimo rinvenendo difatti una minima quantità di sostanza stupefacente del tipo “hashish “da questi detenuto per uso personale. a seguito di tale rinvenimento, l’uomo sarà ’ quindi segnalato alla prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale.