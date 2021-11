Da più di dieci anni Work Secure presenta ai suoi clienti dispositivi, soluzioni e servizi per la sicurezza sul lavoro. Copre tantissimi settori: dal minerario fino a quello farmaceutico, e il catalogo annovera articoli di brand come U Power, DPI Sekure o Cofra. A ciò aggiunge un ampio ventaglio di servizi correlati alla sicurezza sul lavoro. I prodotti sono in pronta consegna, le spedizioni in Italia gratuite e l’assistenza multicanale affianca il cliente in ogni fase dell’acquisto.

La selezione di articoli presenti sull’e-shop è caratterizzata da un ottimo rapporto qualità prezzo. La proposta di Work Secure include dispositivi realizzati da oltre 300 produttori, come Honeywell, Petzl, Sip Protection, Guide Gloves, DPI Sekur, GVS e molti altri.

Scarpe antinfortunistiche, abbigliamento antitaglio, cuffie antirumore, elmetti protettivi, mascherine da lavoro o Payper felpe sono solo alcuni degli articoli acquistabili. La Felpa Mezza zip Canada Grigio Smoke di Payper, ad esempio, è ideale per le giornate fredde e ventose. È disponibile in diversi colori ed è perfetta per il lavoro, per il tempo libero o per la rappresentanza.

Non solo felpe, Payper propone diverse linee di abbigliamento che includono pantaloni, t-shirt, polo (a manica lunga e corta), camicie, maglioni, pile, giacche (4 stagioni, gilet, giubbotti e softshell) o ancora base layers (maglie e pantaloni termici). A ciò si aggiungono guanti da lavoro (antitaglio, invernali, anticalore) e diversi accessori. Dal 2019 progetta e realizza in Italia anche le calzature antinfortunistiche GET LINE.

L’abbigliamento da lavoro firmato Payper garantisce resistenza, funzionalità e comodità. È perfetto per ogni mansione e settore, dall’idraulico al boschivo, fino all’ambito Ho.Re.Ca. I dettagli degli articoli sono studiati in ogni particolare e i materiali utilizzati sono scelti per garantire l’incolumità di chi indossa i capi.

Work Secure permette di personalizzare l’abbigliamento con ricami, patches, stampe serigrafiche o in colorprint e applicazioni termosaldate. Ai professionisti del team è anche possibile richiedere la progettazione, la fornitura e l’installazione di parapetti, linee vita e sistemi anticaduta. A ciò si aggiunge un servizio di formazione sull’uso dei DPI acquistati e informazioni sulle normative del settore.

L’azienda, inoltre, è un centro autorizzato per revisione, riparazione e taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert. Fornisce servizi di ispezione e revisione per imbracature e dispositivi anticaduta di terza categoria. Ha sviluppato poi una specializzazione nella sicurezza di cantieri forestali e boschivi (specialmente per Terna ed Enel).

Gli esperti del customer care sono sempre pronti ad affiancare il cliente nella scelta del prodotto migliore e a fornire consigli preziosi. Sono contattabili tramite la chat online, WhatsApp o telefonicamente.

Quanto ai metodi di pagamento, PayPal, carta di credito, contrassegno, bonifico bancario e soluzioni rateali sono le opzioni previste. La consegna in Italia è gratis per acquisti di qualsiasi importo e se si ordina entro le 12:00 la merce è affidata al corriere in giornata. Infine, se l’articolo non dovesse soddisfare le richieste del cliente, il reso è garantito.