Don Bosco, Ennio ancora non può rientrare a casa. Le Rom: “Non abbiamo occupato”

Il caso “Ennio”, anziano di Don Bosco, torna a far discutere. Questa volta oggetto di polemiche sono le parole delle rom che hanno occupato casa.

Le rom che hanno occupato casa di Ennio: niente scuse

Niente scuse, anzi. Il caso della casa occupata di Ennio è oggetto di discussione in molti talk show italiani. Delle rom che hanno occupato abusivamente l’abitazione, tra l’altro, sono uscite altre informazioni: ad esempio, lo scorso 13 ottobre avevano occupato un’altra abitazione con lo stesso modus operandi con cui sono entrate nella casa dell’anziano.

Una delle rom, nella trasmissione “Dritto e Rovescio” di Rete 4 ha respinto ogni accusa sostenendo che sarebbe stato lo stesso anziano a convincerla a rimanere e che lo stesso ha poi cambiato idea andando a denunciare il tutto alle autorità.

Insomma una vicenda che sembrava risolta invece avrà ancora molte polemiche al seguito.

Ennio ancora non può rientrare a casa

Nel frattempo l’anziano ancora non può tornare nella sua casa. Difatti, tutte le utenze risultano staccate e fin quando non verranno sistemate il Comune non può dare il via libera per rientrare.