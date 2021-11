La 75enne Bogado Vda Gonzalez Mirtha Catalina è scomparsa da Roma ieri, 10 novembre 2021. La donna si è allontana a piedi in zona Pinciano-Salario.

Stando all’associazione Penelope, le zone da attenzionare per un suo eventuale avvistamento sono quelle di Villa Borghese, Flaminio, Viale Tiziano, Piazzale Flaminio e Lungotevere Flaminio.

Poche ore fa è stato segnalato un primo avvistamento. Infatti ,un negoziante ha detto di averla vista mentre vagava sotto la pioggia. Sono intervenuti i carabinieri di Firenze con i cani molecolari, che hanno portato in Piazzale Flaminio. Al momento, però, non ci sono novità in merito a questo avvistamento.

La scheda

Al momento della scomparsa, la donna indossava una giacca nera, dei pantaloni neri e una maglia grigia. Alta un metro e sessantotto centimetri, pesa 50 chilogrammi e ha lunghi capelli biondi.

Per informazioni e avvistamenti potete contattare Pronto Penelope al 3396514799 o il pubblico soccorso al 112. Aiutateci a ritrovarla!

A segnalare sia la sua scomparsa che il suo ritrovamento è stata Penelope Lazio: l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse onlus.