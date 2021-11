Dj Service Roma: un servizio da non perdere

Quando ci si accinge all’organizzazione di una festa di 18 anni a Roma, DJ Service Roma è il punto di riferimento a cui rivolgersi per avere la certezza di un party di compleanno unico nel suo genere. Quello del diciottesimo compleanno è un momento molto atteso da tutti gli adolescenti, e non solo perché si tratta di un traguardo simbolico, che segna la transizione verso la maggiore età. Proprio per questo motivo, c’è bisogno di una festa speciale e che rimanga ben impressa nella memoria e nel cuore non solo del festeggiato, ma anche di tutti gli invitati.

La scelta della location

Un passaggio fondamentale è rappresentato dalla scelta della location: per sapere quali sono i migliori locali per feste a Roma ci si può rivolgere a Dj Service Roma, avendo l’opportunità di scoprire un vasto assortimento di opzioni. Con il 18esimo compleanno, da ragazzi si diventa adulti: si può iniziare a votare, per esempio, ma anche a bere alcolici e a mettersi al volante di una macchina. Come dire: non si è più adolescenti senza alcuna responsabilità, ma si deve iniziare a guardare il mondo in faccia. Una volta il 18esimo compleanno veniva festeggiato unicamente con i parenti stretti e con i genitori, ma oggi non è più così: i party con gli amici sono un must, e di conseguenza c’è bisogno di trovare una location esclusiva che contribuisca a costruire un ricordo davvero speciale.

L’allestimento della casa

Una delle scelte più frequenti è quella che prevede di organizzare il party in una location della città o magari del litorale romano. Ma nel caso in cui si abbia a disposizione una casa grande a sufficienza, il team di DJ Service Roma è in grado anche di allestire la festa direttamente nell’abitazione. Tante sono le idee che si possono mettere in pratica da questo punto di vista, sia che si possa contare su uno spazio esterno da sfruttare ad hoc, sia che si abbia a disposizione una grande sala hobby. In tutti i casi DJ Service Roma è organizzata in modo da riuscire ad assicurare tutti i servizi che occorrono per la perfetta riuscita di un party di compleanno.

Che cosa serve per organizzare la festa

Nessun dettaglio viene lasciato al caso, e volendo si può richiedere anche la presenza di un dj che proponga un programma musicale su misura. I disc jockey che lavorano per DJ Service Roma vantano una lunga esperienza alle spalle e si sono formati come protagonisti di decine e decine di eventi: il loro unico obiettivo è quello di far ballare e scatenare tutti, all’insegna del divertimento più sfrenato e senza limiti. Altrettanto importante, poi, è il service luci e audio, con un allestimento completo della sala che prevede effetti, luci e casse: insomma, apparecchiature e dispositivi professionali per un risultato garantito.

Il catering, e non solo

Ma per una festa di compleanno che si rispetti non si può fare a meno del catering: DJ Service Roma si occupa anche di questo, suggerendo le migliori proposte per garantire un servizio ottimale sotto tutti i punti di vista. E, ancora, si può richiedere la presenza di un animatore, affinché il festeggiato e tutti gli invitati possano essere coinvolti in balli di gruppo e coreografie, mentre un fotografo professionista potrebbe essere coinvolto per realizzare tutti gli scatti indispensabili per rendere eterno questo evento. Chi vuol esagerare può perfino richiedere l’allestimento di uno show a base di fuochi di artificio, per rendere il party davvero pirotecnico, mentre se ci si accontenta di qualcosa di più semplice, ma non per questo meno emozionante, è sempre possibile decorare gli ambienti con palloncini colorati.