Acea comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Madonna di Tufano, venerdì 12 novembre dalle ore 9:00 alle 19:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Anagni. In particolare le zone interessate sono:

via Madonna di Tufano, provinciale Anagni Ferentino, via Ercolana, comunale Preturi Colle Pero Porciano, via Romagnano, vicinale Porciano, provinciale 202 – Acqua Santa, vicinale Monte di Noè, via Fosso del Fico, via Orzara, via Ronghino, vicinale Formelli, comunale Santa Croce Arena, via Tartarella, via Pastene, via Campetelle, via Casale Lauri.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.

Acea Ato 5 si scusa per il disagio.