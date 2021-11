Leroy Merlin cerca personale: come candidarsi e posizioni aperte

Leroy Merlin assume personale da remoto e addetti vendita per le varie sedi distribuite su territorio nazionale. Se siete alla ricerca di lavoro, questa potrebbe essere dunque una buona occasione. Le sedi interessate dalla ricerca sono numerose, ecco alcune informazioni utili sulle posizioni aperte, sui requisiti necessari e su come fare per candidarsi con successo. Troverete poi tutte le ultime notizie aggiornate sulle opportunità di lavoro in Leroy Merlin consultando questa sezione.

Leroy Merlin, qualche cenno

Leroy Merlin è un’azienda francese che da anni opera con successo nella grande distribuzione. E’ specializzata in bricolage e fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno. Molti sono i punti vendita Leroy Merlin in Italia: solo la Lombardia ne conta ben 15 ma l’azienda è presente in moltissime regioni d’Italia seppur con meno punti vendita.

Posizioni aperte

Le posizioni attualmente aperte in Leroy Merlin sono numerose e tutte consultabili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, nella sezione dedicata alle opportunità di lavoro. Alcuni ruoli richiedono la presenza nelle varie sedi ma c’è anche la possibilità di lavorare da remoto, quindi con maggiore flessibilità.

L’azienda francese cerca Account Specialist, E commerce Category Manager, Addetti Vendita ma l’elenco dei ruoli da ricoprire è davvero lunghissimo. Se volete consultare tutte le offerte di lavoro Leroy Merlin ilo consiglio è quello di visitare questa sezione.

Come candidarsi

Candidarsi per una delle posizioni aperte in Leroy Merlin è semplice anche per chi non ha particolare dimestichezza con internet. Sarà sufficiente selezionare la posizione aperta di vostro interesse e premere sul bottone di colore verde acceso che riporta la scritta “INVIA CANDIDATURA”. Prima, potrete ovviamente consultare i requisiti richiesti per un certo ruolo e verificare le sedi in cui la ricerca è attiva. L’azienda ricontatterà poi i profili ritenuti più interessanti per un primo colloquio dopo un’attenta verifica delle informazioni ricevute.

