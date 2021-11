Nella giornata di ieri, 10 novembre 2021, gli agenti del Commissariato di P.S. Cassino hanno rintracciato e dato esecuzione al provvedimento di cattura emesso dal locale Tribunale nei confronti di un 37enne del Ghana.

Lo straniero, gravato da numerosi precedenti, tra cui furto, resistenza, estorsione e violenza, dovrà espiare una pena definitiva di 1 anno, 5 mesi e 21 giorni di reclusione.

Contestualmente lo straniero è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza all’ordine di lasciale il Territorio Nazionale emesso dal Questore di Frosinone.

La seconda vicenda

Il personale dello stesso Commissariato ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura di sicurezza della libertà vigilata, con obbligo di ricovero presso una struttura terapeutica, nei confronti di un 70enne.

L’uomo nello scorso mese di gennaio si era reso responsabile di resistenza, lesioni e minacce nei confronti dei poliziotti intervenuti per sedare una lite in cui era coinvolto. Nel frangente aveva sferrato alcune testate contro gli agenti.

In un’altra circostanza invece era stato denunciato per porto abusivo di armi perché, in stato confusionale, brandiva un coltello.

Foto di repertorio