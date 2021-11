Da domani, giovedì 11 novembre 2021, cambierà la viabilità a Colleferro. Onde evitare disagi agli automobilisti, anticipiamo ciò che succederà fra poche ore. Fermo restando che ci vorrà sempre qualche giorno prima che ci si abitui, scopriamo insieme come verrà modificata.

Colleferro, come cambia la viabilità da giovedì 11 novembre 2021

Da giovedì 11 novembre entrerà in vigore la nuova viabilità di Via Leoncavallo frutto della condivisione con i residenti della zona e con il Comando di Polizia Locale che ringraziamo per la professionalità che sempre dimostra.

Il nuovo assetto viario prevede la realizzazione di due anelli di senso unico, che consentiranno l’accesso da via F. Bracchi, rispettivamente su Via Donizetti e su via Boito e che poi convergono su un’unica arteria costituita da Via Leoncavallo sempre a senso unico, per lo sbocco nuovamente su via F. Bracchi.

L’uscita su via Leoncavallo è dettata dalla possibilità della stessa di ricevere il traffico proveniente da entrambe le altre strade ed inoltre presenta un’uscita su un tratto rettilineo di Via F. Bracchi, privo di rilievi altimetrici, che possano compromettere la visibilità e pertanto che consente una più sicura gestione dell’incrocio.

A dirlo (e firmare gli atti) sono il Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, e l’Assessore alle Infrastrutture viarie e manutenzione, Francesco Guadagno.