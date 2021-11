Nel pomeriggio di ieri a Fontana Liri, i militari della locale Stazione deferivano in stato di libertà due persone per combustione illecita di rifiuti, un 43enne cittadino albanese e una 26enne, entrambi residenti in quel centro.

Nel corso degli accertamenti i militari operanti constatavano che l’uomo, cosi come in altre occasioni, aveva incendiato scarti di lavorazioni artigianali costituiti in prevalenza da materiale plastico, all’interno di un fondo agricolo risultato poi di proprietà della 26enne.

FOTO DI REPERTORIO