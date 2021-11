Come si calcola il valore di un immobile

Provvedere alla valutazione di un immobile, come per esempio una casa, non è mai un compito semplice. Questo è il motivo per il quale è sempre preferibile fare riferimento a un’agenzia immobiliare professionale, i cui professionisti sono in possesso di tutte le informazioni che occorrono per arrivare a una stima il più possibile precisa del valore della casa. Ma di quali informazioni si tratta? Per esempio è utile sapere quanti immobili (e quali) sono stati venduti nel corso dei 6 mesi precedenti nella zona in cui si trova la casa, e ovviamente a quali prezzi.

Alla ricerca del valore giusto

Una valutazione fuori mercato, come è facile immaginare, serve a ben poco. Il valore di mercato può essere definito come l’importo stimato a cui potrebbe essere venduta la casa alla data in cui viene effettuata la valutazione, a condizione che l’acquirente e il venditore non siano influenzati da fattori esterni, e in ogni caso previo lo svolgimento di una specifica attività di marketing. Per un calcolo appropriato è necessario avere a disposizione le planimetrie catastali della casa e delle relative pertinenze. Dopodiché, è sufficiente munirsi di una calcolatrice per mettersi al lavoro.

Da cosa dipende il valore di una casa

Un immobile residenziale ha un valore che viene determinato da diversi aspetti: l’andamento del mercato, per esempio, ma anche la location, le condizioni di conservazione, le dimensioni, la motivazione all’acquisto e le caratteristiche. Anche se può sembrare strano, una valutazione immobile può essere influenzata in misura consistente dalla motivazione per la quale si decide di comprare una casa. Per esempio, se si ha bisogno di acquistare un immobile che si trova vicino a una scuola o al posto in cui si lavora è probabile che si sia propensi a pagare anche qualcosina in più rispetto al suo valore in modo da ottenere l’obiettivo desiderato.

Le caratteristiche della location

Un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione è quello che chiama in causa la location. Non tutti sanno che ogni città, anche se di dimensioni ridotte, risulta suddivisa in zone differenti, ciascuna delle quali presenta caratteristiche differenti. Pertanto, due immobili simili per molti aspetti possono avere un valore diverso a seconda della zona in cui si trovano (per esempio, una può essere vicino a scuole, ospedali e supermercati, l’altra sperduta in aperta campagna). L’andamento del mercato, poi, ricopre un ruolo di primo piano; nel caso in cui il trend sia positivo, si può anche pensare di aggiungere qualche migliaio di euro al valore ipotizzato in un primo tempo.

Il calcolo

Il calcolo del valore di mercato prevede di conoscere il valore della propria zona al metro quadro per poi calcolare la superficie commerciale: quindi, si possono sottrarre o aggiungere – a seconda dei casi – i criteri di merito. Per sapere il valore al metro quadro della zona di riferimento è necessario consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate per accedere ai dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, selezionando il tipo di destinazione immobiliare, la zona, il comune e la provincia. Il valore che viene mostrato è calcolato sulla superficie lorda, ed esclude i muri esterni ma comprende quelli interni. In genere il dato è aggiornato al semestre precedente. A questo punto bisogna calcolare la superficie commerciale, che comporta la somma delle pertinenze, delle superfici scoperte e delle superfici coperte calpestabili; queste ultime corrispondono alla metratura netta di una casa, escludendo le quote delle soffitte, delle cantine, dei box, dei balconi, dei terrazzi e dei giardini, così come lo spessore dei muri. La superficie coperta calpestabile include anche il 50% della superficie perimetrale, cioè dei muri esterni.

Casavo

Casavo si occupa di valutazioni immobiliari. Questa startup mette a disposizione degli utenti una soluzione alternativa rispetto al classico processo di compravendita delle case, in virtù dell’impiego della tecnologia, garantendo agli utenti un consistente risparmio di tempo. Chi vuol vendere la propria abitazione può ottenere da Casavo una valutazione dell’immobile; se accetta la sua offerta, completa la vendita nel giro di poco tempo. La casa, poi, verrà sottoposta a ristrutturazione e quindi messa di nuovo in vendita, secondo un processo in grado di generare aggiunto non solo per il singolo consumatore, ma anche per il mercato nel suo complesso.