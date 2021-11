Roma. Metro Arco di Travertino, fermati due minori per spaccio e tre borseggiatrici

Sono 5 gli arresti effettuati dagli agenti del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, nel corso di un servizio straordinario finalizzato a contrastare sia i reati predatori a bordo dei mezzi pubblici, sia lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto la lente di ingrandimento dei poliziotti le stazioni metro Furio Camillo e Arco di Travertino.

I controlli della Polizia di Stato

Ed è proprio all’interno di quest’ultima che i poliziotti in servizio in abiti civili hanno notato 3 donne, di nazionalità romena, girovagare senza mai andare verso i binari. Quando poi le stesse hanno iniziato a seguire una cittadina cinese i poliziotti hanno fatto altrettanto, fino a quando, in via Nocera Umbra, una delle 3 – dopo aver scambiato un cenno di intesa con le altre 2 – ha aperto la cerniera dello zaino della straniera sottraendole il portafogli.

Immediatamente bloccate le tre , R.A.M. classe 2001, B.M. classe 1994 e S.A. classe 2002, così come disposto dalla Procura della Repubblica, sono state arrestate per furto aggravato in concorso in attesa del processo per direttissima. La somma di 400 euro, trovata dai poliziotti nella tasca sinistra della giacca di una delle giovani, è stata sequestrata, mentre il portafogli provento furto è stato restituito alla vittima.

Durante la seconda operazione gli agenti, anche grazie al prezioso ausilio del personale Security A.T.A.C. presente nella metro, sono riusciti poi a intercettare 2 minori mentre prelevavano dello stupefacente da un ingegnoso nascondiglio, situato nell’intercapedine di una bocchetta di aereazione situata nei parcheggi della metropolitana. Al termine dell’attività i due minori, come disposto dal P.M. di turno presso il tribunale dei minori, sono stati arrestati ed associati presso il centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. La droga rinvenuta, 150 grammi di “hashish” suddivisi in vari involucri insieme a un bilancino di precisione, è stata sequestrata.

Foto di repertorio