Veroli è da sempre un paese in cui si respira aria di basket. La pallacanestro è radicata nel territorio cittadino, in cui il basket è una tradizione, ma anche pura passione e amore per questo sport, che sa fare emozionare intere città e generazioni. La società giallorossa ha voglia di riportare il movimento nel centro storico, mantenerlo e far tornare la gente al palazzetto. Credere nei colori della propria città, per una storia destinata a non finire.

Esordio casalingo

La Pallacanestro Veroli 2016, sabato 13 novembre 2021 farà il suo esordio casalingo contro la squadra romana Città Futura, prima in classifica a punteggio pieno, dopo aver centrato tre vittorie su tre. Palla a due fissata alle ore 18.00 nella Tensostruttura verolana adiacente al Palacoccia.

La partite in terra romana

Siamo giunti alla quarta giornata del campionato di serie D laziale 2021/2022, girone A. La società ciociara è a quota 2 punti in classifica, per la vittoria a tavolino nella prima di campionato, non disputata per rinuncia preventiva della Pallacanestro Palestrina. I verolani hanno fatto il loro esordio sul parquet, contro la Luiss Roma, perdendo di soli quattro punti (63-59 il punteggio finale). Complice soprattutto una panchina ancora troppo corta a disposizione di coach De Rosa e una condizione fisica non ottimale.

Le parole del Presidente Fiorini

”Come con la Luiss, anche con la Pallacanestro Roma, abbiamo sofferto nell’ultimo quarto a causa delle rotazioni. Con 6-7 rotazioni fisicamente crolli: non abbiamo giocato la migliore partita offensiva. Nell’ultimo quarto abbiamo anche preso un vantaggio che ci avrebbe permesso di vincerla, ma siam crollati fisicamente proprio a causa delle rotazioni”. Queste le parole di Giorgio Fiorini, Presidente e giocatore della società ernica.

Il roster

”Contro la Pallacanestro Roma siamo arrivati come la scorsa settimana, da un periodo un po’ complicato. Io sono rientrato adesso per motivi fisici: la settimana della gara con la Luiss, avevo solo due allenamenti sulle gambe”. E sul roster continua: ”Mauti per problemi legati ai tesseramenti ha disputato una sola partita. Puntiamo invece, ad avere Vinci e Bragalone nella prossima partita in casa contro Città Futura, in modo da avere la squadra al completo”.

I giovani verolani

Nel roster oltre ai confermati fratelli Fiorini, Mauti, Iannarilli, Santos Brum, ci sono anche diversi giovani verolani: ”Quest’anno puntiamo sui giovani come Fontana, che è il nostro 4 titolare. Vogliamo dare spazio ai giovani di Veroli, che sono il nostro ricambio generazionale. Hanno bisogno di minutaggio e di fare esperienza”.

Il prossimo avversario

Sul prossimo avversario, il Presidente giallorosso dichiara: ”Abbiam letto le partite che ha giocato. È una delle squadre più attrezzate del campionato. Non l’affrontiamo nel nostro miglior momento: non siamo nella condizione fisica migliore per poter affrontare una squadra attrezzata come Città Futura. Dobbiamo però, reagire a questi momenti e il risultato si vedrà già sabato. Dalla squadra mi aspetto una reazione: dobbiamo imporre il nostro gioco e giocarcela fino alla fine”.

”Nella partita con Città Futura, la nostra prima gara casalinga, puntiamo ad essere con la rosa al completo. Siam contenti perché con il gruppo al completo, siamo una squadra competitiva. Il livello del campionato è alla nostra portata. Il nostro obiettivo è provare a vincere il campionato, ma passando per questi momenti di difficoltà, che durante l’anno ci sono sempre. Dobbiamo entrare subito in forma”.

Un duplice ruolo

Come dichiarato dal Patron-giocatore verolano, Giorgio Fiorini che dunque in questa stagione, avrà un duplice ruolo, dentro e fuori dal campo. ”Voglio giocare, ma anche ritagliare uno spazio per aiutare il settore giovanile. Essere un collante tra la società e l’Amministrazione comunale, che ci ha messo a disposizione le migliori strutture. Noi giochiamo nella tensostruttura adiacente al Palacoccia, in cui svolge gli allenamenti anche il settore giovanile, e gestiamo poi come unica società, la tensostruttura di Casamari. Siamo riusciti a trovare il giusto accordo ed avere la giusta credibilità con le Amministrazioni comunali, che ha strutture nuove, forse le migliori della Regione”.

Il campionato

Sul campionato Fiorini asserisce: ”È un campionato imprevedibile, con trenta squadre in tre gironi. La formula è prima fase, seconda e poi fase a orologio. Un campionato particolare, che non ti da punti di riferimento. Non ti permette di fare la fuga iniziale: le squadre che all’inizio fanno punti, non necessarimanete arrivano alla fine. Dobbiamo rimanere agganciati al campionato: quando vincemmo il campionato di serie d fu questo il segreto. Vincere le ultime partite e arrivare fino in fondo alla competizione”.

Obiettivi

E continua: ”La scorsa stagione, anche con la pandemia, siamo state una delle squadre che ha avuto il coraggio di giocare e disputare la competizione. Il nostro obiettivo è portare la gente al palazzetto e vincere il campionato. Abbiamo investito molto sul settore giovanile, con numeri importanti sin dal minibasket. Vogliamo riportare i giovani al campo per assistere alle partite, anche con iniziative pre gara. Abbiamo ricreato il movimento minibasket e prima squadra nel centro storico: l’obiettivo è mantenerlo e riempire il palazzetto il più possibile”.