Ha perso la vita in un tragico incidente ed ora si cercano testimoni. È l’annuncio fatto dalla mamma del giovane Florin, ragazzo morto a causa di un sinistro avvenuto a Finocchio.

Dramma a Finocchio: muore il giovane Florin. La mamma: “Cerco testimoni”

Buongiorno, cerco testimoni per via di un incidente in moto dove mio figlio perse la vita. È stato in .Finocchio Via Tor Forame Il 18 ottobre verso le ore 17.Vi prego anche un minimo dettaglio sarà utile. Scrivete in privato. Vi sarò gratta, una mamma disperata con che non si darà pace.

Questo è l’appello Facebook scritto dalla mamma del giovane ragazzo morto a Finocchio. Chiunque abbia notizie o abbia visto qualcosa è pregato di cliccare QUI o scrivere direttamente alle Forze dell’Ordine. Aiutiamo la mamma ad avere giustizia