Portuense, fiamme in un appartamento al secondo piano

Nella mattina di oggi, 9 novembre 2021, verso le ore 7:00, la S.O. ha inviato diverse squadre dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato in un appartamento al secondo piano in zona Portuense.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La S.O. ha inviato diverse squadre VVF , 11/A, 7/A con il supporto dell’autoscala, del carro teli, dell’autobotte e il Capoturno provinciale per incendio di appartamento a Roma in via Enrico Albanese. Le fiamme sono partite da un’abitazione ubicata al secondo piano di una palazzina di cinque.

I soccorritori hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata. Non vi sono stati feriti. Al termine delle operazioni di soccorso sono stati interdetti tutti gli appartamenti del secondo e terzo piano. Sul posto presente il 118 e la Polizia.