Ciociaria. Nuovo bollettino Coronavirus con i dati di oggi, 9 novembre

Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria. Ecco tutti i dati inviati oggi, 9 novembre 2021, dalla ASL di Frosinone.

Ciociaria, il bollettino Coronavirus di oggi

“Nelle ultime 24h sono stati effettuati 1259 tamponi in provincia di Frosinone. Nelle ultime 24h sono stati effettuati 1259 tamponi in provincia di Frosinone. I negativizzati sono 23. I ricoverati sono 19. Non abbiamo registrato decessi”, è quanto comunicato dalla ASL di Frosinone.

Di seguito, la tabella con tutti i dati:

Le dichiarazioni della ASL di Frosinone

Nella lotta alla pandemia l’inequivocabile efficacia del vaccino è documentata dai numeri: sono aridi, ma la loro forza rende inconfutabile la corretta strada della vaccinazione.

Questi i numeri della ASL di Frosinone:

Ottobre 2020 6169 nuovi positivi

Ottobre 2021 643 nuovi positivi

L’analisi rigorosa e critica dei dati va contrapposta al qualunquismo di superficiali affermazioni che invece vanno ad alimentare il timore e la diffidenza di quanti hanno scarsi strumenti di valutazione.

«Il vaccino riduce la diffusione del contagio e la gravità della malattia grazie ad una più pronta risposta immunitaria dei soggetti vaccinati – spiega Bruno Macciocchi, pneumologo della ASL di Frosinone. – L’attivazione di memoria immunitaria ottenuta con il vaccino, costituisce l’indispensabile strumento per superare la vulnerabile fragilità del nostro organismo di fronte all’aggressività del coronavirus».

Foto di repertorio