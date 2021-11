Civitavecchia. Denunciato giovane sorpreso con oltre 90 grammi di hashish

Nel fine settimana gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, unitamente alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nel comune di Civitavecchia.

I controlli della Polizia di Stato a Civitavecchia

Particolarmente attenzionato il centro cittadino e le zone periferiche a più alta densità criminale.

Numerosi i posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate oltre 150 persone e controllati 90 veicoli. Durante il servizio sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e sottoposto a sequestro amministrativo un veicolo poiché privo di copertura assicurativa.

Nell’ambito del servizio gli agenti del Commissariato di viale della Vittoria hanno inoltre denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti un giovane civitavecchiese trovato in possesso di 92 grammi di hashish.

Presso l’abitazione del ragazzo gli agenti hanno anche rinvenuto e sottoposto a sequestro un bilancino di precisione, il materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente ed un’ingente somma di denaro provento dell’illecita attività.

Foto di repertorio