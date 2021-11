Roma. Furti e rapine: 4 soggetti finiti nella rete dei controlli della Polizia

Altri 4 arresti nelle ultime ore da parte della Polizia di Stato, sempre in prima linea nei servizi per la prevenzione e repressione dei reati predatori.

I fatti

E’ stato fermato ieri sera in un supermercato in via Tor di Schiavi dagli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino, mentre stava tentando di rubare alcune bottiglie di alcolici. I successivi accertamenti foto dattiloscopici hanno fatto emergere a carico dell’uomo, identificato per M.S. 26enne del Bangladesh, un mandato di cattura per furto aggravato dovendo lo stesso scontare una pena di 7 mesi e 29 giorni.

Dovrà rispondere di rapina aggravata K.A., 25 anni del mali che, ieri sera, armato di forbici, dopo aver minacciato i clienti e i dipendenti di un supermercato di via della Lega Lombarda, si è impossessato di alcune bottiglie di alcolici. Quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Lorenzo e Sant’Ippolito, l’uomo ha opposto resistenza ma è stato bloccato.

Gli ultimi due a finire in manette per furto aggravato sono stati T.M. italiano di 37 anni, con precedenti di polizia e O.R.C., romeno di 20 anni. Stanotte, i due soggetti, hanno infranto il vetro e forzato la serratura di un veicolo parcheggiato in via di Villa Chigi ma, subito bloccati, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vescovio. Indosso nascondevano strumenti atti allo scasso.