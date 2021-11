Finita in un piccolo fossato un’auto tra Ferentino e Anagni. L’incidente stradale è avvenuto nella tarda mattina di oggi in via Casilina. Intorno al km 68.750, per motivi ancora da chiarire, un automobilista ha perso il controllo della vettura che stava guidando.

Incidente tra Anagni e Ferentino: auto finisce in un piccolo fossato

Quest’ultima è finita in un piccolo fossato, a lato della strada. Diversi i danni riportati dall’auto, mentre sembra che il conducente sia rimasto illeso. Un sinistro che non ha causato particolari disagi alla viabilità. L’episodio è avvenuto la mattinata di oggi, lunedì 8 novembre 2021, giornata di maltempo. Chissà che proprio quest’ultimo non abbia avuto una parte fondamentale in quanto avvenuto.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine per i rilievi di rito, che chiariranno la dinamica dell’episodio. Ricordiamo dunque che stamattina c’è stato un incidente sulla SR6 Casilina, tra Anagni e Ferentino, e non si tratta del primo in quella zona.