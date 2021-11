Disservizi Aruba Mail oggi: problemi PEC e fatturazione elettronica

Segnalati disservizi con Aruba Mail oggi, 8 novembre 2021. Problemi con la PEC e la fatturazione elettronica sono tra i principali disagi per gli utenti.

Disservizi Aruba Mail oggi 8 novembre 2021: problemi con PEC e fatturazione elettronica

Down Detector, ma anche il sito stesso di Aruba legato all’assistenza clienti, sta in queste ore segnalando i disservizi che stanno interessando il territorio italiano. I problemi riguardano chi utilizza la PEC e la fatturazione elettronica. Intendiamoci: i numeri sono al momento elevati: sembrerebbe circa 500 almeno. Tuttavia, qualche utente ha dimostrato di avere dei problemi, ma i server di Aruba sembra stiano tenendo botta ai disagi, che non sono stati segnalati dalla maggioranza dei clienti.

Tuttavia, è un problema da tenere d’occhio perché non si esclude che i problemi possano aumentare nelle prossime ore. Segnalati problemi anche con Aruba Mail, nello specifico alcuni servizi della PEC.

Mappa guasti e segnalazioni ricevute oggi da parte di Aruba