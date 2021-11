Borghesiana, esce di casa e non torna più: l’appello per ritrovare Simone

Simone, 28 anni, vive a Roma in zona Borghesiana. il 2 novembre è uscito intorno alle 12 e non ha più dato notizie alla famiglia. Non ha con sé i documenti. Il suo cellulare risulta spento.

L’appello della sorella per cercare di ritrovare Simone

Questo il post facebook pubblicato dalla sorella di Simone: “Stiamo cercando Simone, mio fratello, per chi lo conosce “simoncino”. L’ultima volta è stato visto in zona borghesiana mercoledì 3 novembre alle ore 21.30. Chiunque avesse notizie anche solo un semplice avvistamento mi contatti in privato. Simone è molto magro con tatuaggio sul collo con scritto “Ivan”. E’ possibile chiamare anche in forma anonima il numero 068262 di chi l’ha visto, grazie a tutti”.

La descrizione di Simone

Sesso:M

Età:28 (al momento della scomparsa)

Corporatura:esile

Statura:165

Occhi:castani

Capelli:castani

Abbigliamento:felpa rossa e nera e pantalone jeans chiaro

Segni particolari:una cisti evidente sullo zigomo destro, un tatuaggio sul collo con scritto “IVAN” e un altro tatuaggio sulla mano con scritto “SOFHIE”

Scomparso da:Roma

Data della scomparsa:02/11/2021

Data pubblicazione:06/11/2021