Nel corso dei quotidiani controlli presso la stazione ferroviaria Termini e le aree adiacenti, i Carabinieri del Gruppo di Roma, in poche ore, hanno arrestato 4 persone.

Gli arresti

Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto consumato in un negozio di abbigliamento all’interno della galleria Forum Termini, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno fermato un 24enne colombiano, dopo averlo visto allontanarsi frettolosamente, per un controllo.

Ad esito della perquisizione eseguita, i militari hanno trovato nelle tasche del giovane 3 involucri contenenti 12 g di marijuana e due dosi di hashish, mentre nello zaino che aveva in spalla hanno rinvenuto capi di abbigliamento, per un valore di 150 euro, dai quali erano state rimosse le placche antitaccheggio, asportati poco prima dall’esercizio commerciale.

La droga è stata sequestrata mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare del negozio. Il 24enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato a piede libero per furto aggravato.

In serata, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 20enne egiziano, senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti perché sorpreso a cedere alcune dosi di hashish ad un giovane in piazza dei Cinquecento angolo via Giovanni Giolitti. I Carabinieri hanno interrotto lo scambio illecito sequestrando la droga e le banconote e bloccando il giovane.

Sempre in via Giovanni Giolitti, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 27enne del Gambia e un 21enne della Guinea, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, che hanno ceduto dosi di hashish ad un coetaneo.

Nelle tasche dei due cittadini stranieri, i Carabinieri hanno trovato una decina di dosi della stessa droga e denaro contante, provento dello spaccio. L’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore.

Tutti gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo.