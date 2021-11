Si segnala la presenza di code questa mattina, 7 novembre 2021, sulla A1 nel tratto autostradale compreso tra Valmontone e Colleferro a causa di due incidenti, avvenuti a breve distanza.

Code sulla A1 tra Valmontone e Colleferro

Sulla A1 Milano-Napoli tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli il traffico non è più bloccato ma restano 3 km di coda, in aumento, per due diversi incidenti, avvenuti a breve distanza. Nel primo incidente, all’altezza del km 590, sono coinvolti un’auto, che si è ribaltata, ed un mezzo pesante.

Nel secondo incidente avvenuto al km 591, sono coinvolti un mezzo pesante, ribaltato, e due auto. Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso.

In alternativa a chi viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Valmontone e rientrare in autostrada a Colleferro dopo aver percorso la Strada Statale 6 Casilina. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Lo comunica Autostrade per l’Italia.

Foto di repertorio