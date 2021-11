Tendine parasole laterali per auto a marchio CARREFOUR potenzialmente pericolose ritirate a titolo volontario dal mercato. La catena di supermercati e ipermercati francese, ha annunciato sul proprio sito internet, il richiamo delle “Tendine parasole laterali per auto” a marchio CARREFOUR.

Si tratta del modello vendute in coppia, 43 x 36 cm cod. barre 3606606170207. Secondo il quarto più grande gruppo di vendita al dettaglio nel mondo in termini di reddito e vendite e il secondo a livello europeo “La ventosa presente sulla tendina si potrebbe staccare e rappresentare un rischio di soffocamento se venisse messa in bocca da dei bambini piccoli”.

Il 5 novembre CARREFOUR, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha invitato i clienti che avessero acquistato questo prodotto di non utilizzarlo più e di riportarlo nel punto vendita di acquisto per il rimborso. Per eventuali informazioni contattare il Servizio Clienti Carrefour n° verde 800 650 650 (da rete fissa e mobile). CARREFOUR si scusa per il disagio.