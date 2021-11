Ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, transitando in via di Tor Cervara, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato una persona, in atteggiamento sospetto, sbucare da un adiacente terreno abbandonato.

Quando i militari lo hanno controllato, l’uomo – un romano di 41 anni, con precedenti – è stato trovato in possesso di un involucro termosaldato contenente oltre 4 g. di eroina.

I Carabinieri hanno, quindi, ispezionato il terreno da cui stava provenendo il 41enne, sorprendendo, in una piccola area, adibita a piazza di spaccio, occultata alla vista dalla strada, un ragazzo nigeriano di 22 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, che aveva con sé una valigetta da pesca al cui interno sono stati rinvenuti 2 involucri contenenti, rispettivamente, 89 g di eroina pura e 494 g di eroina unita a sostanza da taglio.

Nella valigetta, inoltre, sono stati trovati anche tre involucri contenenti cocaina, materiale da taglio e da confezionamento e un fornellino a gas da campeggio.

Il romano di 41 anni è stato denunciato a piede libero mentre il cittadino nigeriano è stato arrestato. Entrambi devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Foto in galleria