Segnalato un incidente a Colleferro, poco fa. In autostrada, tra Colleferro e Valmontone c’è stato un sinistro in direzione Roma. Segnalato traffico in A1.

Sul posto sta intervenendo il personale predisposto alla rimozione dei detriti oltre alle forze dell’Ordine, che eseguiranno i rilievi dirito. Da questi ultimi emergerà l’esatta dinamica dell’accaduto. Ancora non si hanno notizie in merito alla presenza di eventuali feriti.

Si consiglia agli automobilisti che in questi minuti stanno percorrendo il tratto autostradale di prestare la massima attenzione. Potrebbero seguire aggiornamenti.

