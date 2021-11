Giovane con ascia fermato a San Lorenzo: “Sono un vichingo”

Evidentemente le serie tv e i prodotti culturali non fanno bene a determinate persone. Se in Giappone un uomo travestito da Yoshikage Kira ha seminato il panico in metropolitana, non si fermano le persone che, presumibilmente con disagi mentali, recano disturbo agli altri.

Un uomo a San Lorenzo è stato infatti fermato mentre brandiva addirittura un’ascia e gridava di essere un vichingo.

L’uomo avrebbe minacciato alcuni ragazzi nel quartiere di Roma tra via dei Sardi e via dei Sabelli, nei pressi di una scuola.