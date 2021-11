Segnalato un incidente nel primo pomeriggio di oggi, 5 novembre 2021, a Roma. In particolare, il sinistro è avvenuto sul tratto urbano dell’A24, in Tangenziale Est.

Quest’ultima risulta essere attualmente chiusa nel tratto, in direzione Salaria, per i rilievi di rito e la rimozione dei detriti. Ancora non si hanno informazioni in merito a eventuali feriti.

Ricordiamo che sul tratto urbano dell’A24 sono al momento segnalati due chilometri di coda causati dalla chiusura del nodo tra lo svincolo di via Fiorentini (Km 4,9) e l’A24 Svincolo della Tangenziale Est (Km 7,2) in direzione di quest’ultima. Potrebbero seguire aggiornamenti.