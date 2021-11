Roma. Multati due minimarket all’Esquilino: i motivi

Anche in questa settimana la Questura è impegnata in specifici controlli amministrativi, presso gli esercizi commerciali della capitale, tesi alla verifica del rispetto della normativa anti-covid e delle specifiche norme di settore che disciplinano la loro attività. Nell’ambito di questi servizi gli agenti del commissariato Esquilino, insieme a quelli della Divisione Amministrativa, con l’ausilio di personale di Roma Capitale, del Nucleo Anti Emarginazione del Comune di Roma – N.A.E. e di personale dell’A.M.A., hanno concentrato la loro attenzione sulla zona di Piazza Vittorio, hanno sanzionato due esercizi commerciali. Il primo minimarket, in Via Mamiani, non esponeva i prezzi e per questo ha ricevuto una multa; il secondo, in Via Carlo Emanuele I, è stato invece sanzionato per occupazione del suolo pubblico.

Durante il fine settimana verranno intensificati i controlli degli esercizi commerciali, con particolare attenzione ai locali da ballo, sempre nell’ottica del rispetto delle norme contro la diffusione del covid-19.