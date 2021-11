A rischio i servizi di Minerva Ambiente. Ecco tutti i dettagli.

Sciopero generale lunedì 8 novembre

Il prossimo Lunedì 8 Novembre è stato indetto dalle Segreterie nazionali di CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL uno sciopero generale del settore igiene ambientale, che interessa tutti i lavoratori del settore raccolta rifiuti e spazzamento dunque anche nei territori serviti da Minerva scarl, ovvero i Comuni di Colleferro, Segni, Gavignano, Labico, Carpineto Romano, Gavignano, Nemi, Gorga, Capranica Prenestina.. Minerva sarà in grado di garantire pertanto, nella giornata di lunedì 8 i servizi cosiddetti “essenziali” (utenze sensibili quali case di riposo, ospedali,plessi scolastici, etc..) mentre i servizi di raccolta rifiuti presso abitazioni ed aziende del territorio potrebbero subire rallentamenti rispetto ai programmi ordinari o, nella peggiore delle ipotesi, essere erogati parzialmente, ciò in dipendenza del grado di adesione all’agitazione sindacale.

Ci impegneremo tutti per recuperare gli eventuali ritardi nel più breve tempo possibile e ringraziamo per la comprensione e la massima collaborazione.

Per ulteriori informazioni per il servizio: www.minervambiente.it; 0686356943; info@minervambientelucca.it