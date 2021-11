Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di personale non dirigenziale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, area III, a tempo pieno ed indeterminato, per degli uffici periferici.

Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di venti unita' di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, per le esigenze degli uffici periferici del Ministero della salute. (Codice concorso 813). Il testo integrale del bando di concorso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute, all'indirizzo: www.salute.gov.it nella sezione "Concorsi". La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, utilizzando la piattaforma raggiungibile dalla sezione "Concorsi" del sito istituzionale del Ministero della salute e seguendo le indicazioni ivi specificate. L'accesso alla procedura di compilazione delle domande deve avvenire unicamente attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID). La procedura di compilazione delle domande sara' attiva dalle ore 00,01 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 23,59,59 del giorno successivo non festivo. La data e l'ora di presentazione della domanda sono attestate dalla piattaforma informatica che, allo scadere del termine, non permettera' piu' l'accesso alla procedura di compilazione e l'invio della domanda.

FONTE