Di seguito, le parole del Sindaco Alberto Latini sul semaforo all’ingresso del casello di Valmontone.

Il commento del Sindaco di Valmontone, Alberto Latini

In merito al contenuto riportato in un articolo pubblicato questa mattina in relazione al semaforo all’ingresso del Casello autostradale di Valmontone, occorre con fermezza fare un chiarimento anche visto il titolo assolutamente inadeguato di “semaforo trappola”!

Agli automobilisti che attraversano la linea di arresto (stop) transitando con il semaforo al verde, anche dovessero trovarsi all’interno dell’incrocio nel momento dello scatto del rosso, NON PUÒ E NON VIENE CONTESTATA NESSUNA INFRAZIONE!!!

Quindi quanto riportato nell’articolo, che fa riferimento a racconti di automobilisti, è assolutamente privo di fondamento!

La presenza di una video registrazione è proprio volta a verificare se ci sia stato o meno l’attraversamento del semaforo al rosso; è bene chiarire anche che non viene contestata l’infrazione nemmeno in caso di attraversamento con il giallo!

Le multe finora erogate sono, quindi, relative solo agli attraversamenti del semaforo già al rosso!

Semmai il problema, molto serio, è l’elevato numero di infrazioni che, per distrazione, viene commesso da tantissimi automobilisti che passano col rosso!!!