Fumone, il neo Sindaco Campoli: “Iniziato il rilancio del paese”

E’ passato esattamente un mese dall’insediamento della nuova amministrazione del sindaco Matteo Campoli, dopo il grande successo alle scorse elezioni. Sono già tante le iniziative intraprese e tanti i punti in programma previsti nei prossimi giorni.

Il primo appuntamento istituzionale per il neo sindaco Matteo Campoli è stato all’inaugurazione dell’anno scolastico, con il Presidente della Provincia Pompeo, dell’Istituto Comprensivo Ferentino 1.

Poi il ripristino delle collaborazioni con le associazioni del territorio: il sindaco Campoli ha avuto due diverse proficue riunioni con i responsabili dell’Avis comunale e delle Protezione civile del territorio per programmare il lavoro dei prossimi anni.

Degli incontri sono stati effettuati anche con la ditta dei rifiuti e con la ditta che si sta occupando dell’installazione della fibra a Fumone: con la prima ditta per conoscere e valutare insieme interventi su eventuali problematiche e con la seconda il Sindaco ha sollecitato degli interventi urgenti per il ripristino immediato del manto stradale.

In occasione della commemorazione dei defunti, è stata inoltre organizzata una giornata di pulizia straordinaria del cimitero con annesso sopralluogo al cantiere.

Per le scuole, oltre l’ordinanza di sospensione delle lezioni in presenza a scopo precauzionale visto l’aumento dei casi, il sindaco Campoli si è recato in località Pozzi con il responsabile dei lavori e della ditta, per trovare soluzioni e sbloccare il cantiere al momento fermo. Davanti gli istituti si è provveduto, inoltre, ad effettuare il rifacimento degli attraversamenti pedonali per una maggiore sicurezza di alunni, famiglie e corpo docente. Al palazzo comunale, infine, il sindaco ha verificato personalmente il cantiere dove presto si procederà a lavori di manutenzione e ammodernamento del tetto comunale.

“E’ stato un mese intenso – spiega il sindaco Campoli – durante il quale abbiamo iniziato una programmazione a breve e medio termine per interventi che hanno come obiettivo il rilancio del nostro splendido borgo. Voglio ringraziare le associazioni per gli incontri avuti durante i quali è emerso un grande spirito di collaborazione. Vogliamo dare risposte ai cittadini e proseguiremo il lavoro, insieme a tutti i consiglieri, con grande impegno e passione”.