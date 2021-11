Incidente ad Artena in via Latina nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 novembre 2021. Traffico bloccato e segnalato intervento delle forze dell’Ordine, presumibilmente per i rilievi di rito e appurare l’esatta dinamica del sinistro.

Al momento, sono ancora sconosciute infatti le dinamiche che hanno portato all’incidente.

Ancora non si sa se l’impatto abbia causato feriti. A tal proposito e sulla situazione viabilità in via Latina, ad Artena, potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio