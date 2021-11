In arrivo nuovi tirocini in Anas spa. L’azienda è infatti alla ricerca di 20 risorse da inserire presso la propria Direzione Legale. Ecco tutti i requisiti necessari e come inviare la candidatura.

Tirocini Anas presso Direzione Legale: tutti i requisiti

Anas è una società per azioni italiana che dal 2018 fa parte del gruppo societario di Ferrovie dello Stato. Al momento vanta circa 6.800 collaboratori e dipendenti, fra cui ingegneri, architetti e cantonieri, ed un patrimonio di circa 32.000 km di strade e autostrade. L’azienda rappresenta perciò una realtà lavorativa solida e molto appetibile, soprattutto per chi è alla ricerca di stage e altre opportunità formative interessanti. A questo proposito, Anas ha appena bandito 20 posti per tirocini presso la Direzione Legale della società. Per partecipare alla selezione bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea;

aver conseguito una laurea in Giurisprudenza in Italia o all’estero, purché riconosciuta equipollente, con votazione minima di 105/110;

non essere iscritti al Registro dei praticanti avvocati da più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di ammissione;

saper utilizzare il computer, soprattutto nell’ambito di programmi di videoscrittura e per effettuare ricerche attraverso banche dati giuridiche;

aver sostenuto tutti gli esami indicati nel bando di selezione e nella relativa domanda di partecipazione con votazioni riportare secondo la scala in trentesimi.

Nel caso di esami superati presso Università estere con votazione espressa in una scala differente, i voti dovranno essere tramutati in trentesimi secondo le apposite tabelle di conversione.

Come candidarsi

Ulteriori dettagli sui requisiti necessari possono essere consultati direttamente sul bando ufficiale. Per partecipare alla selezione, bisognerà inviare la domanda di ammissione, disponibile sul sito nella sezione “Lavora con noi”, all’indirizzo di posta elettronica certificata anas@postacert.stradeanas.it, con oggetto “Selezione tirocinio professionale ai sensi dell’art. 41 della L.n. 247/2012, presso Anas spa. Le domande dovranno essere presentate entro il 26 novembre 2021. Ulteriori informazioni sugli annunci di lavoro in Anas sono disponibili a questa pagina.

