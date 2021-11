Bentley cerca apprendisti: ecco come fare domanda

Bentley, marchio britannico produttore di automobili di lusso, cerca apprendisti da formare e inserire (in un secondo momento) in organico. Si tratta di un’ottima opportunità dunque per giovani alla ricerca di esperienza in un gruppo solido e conosciuto in tutto il mondo. Siete interessati alle opportunità di lavoro offerte da Bentley perché volete fare un’esperienza altamente formativa? Ecco allora alcune informazioni utili. Consultate poi questa pagina per accedere a tutti gli annunci di lavoro disponibili.

Opportunità in Bentley: cosa sapere

Produzione snella, marketing e comunicazione. E ancora, ingegneria dei sistemi e gestionale e gestione d’impresa: sono questi alcuni dei reparti in cui l’azienda inglese cerca giovani da formare. L’azienda, che da tempo ormai ha deciso di puntare moltissimo sulla sostenibilità (e non potrebbe essere altrimenti), cerca anche giovani risorse da impiegare in materie come ingegneria del software e scienza dei dati. L’opportunità di entrare a far parte del gruppo sono per il momento dedicate a coloro che sono in possesso di un passaporto britannico/UE o già in possesso di un visto che fornisce il diritto di lavorare nel Regno Unito.

Bentley cerca apprendisti: come candidarsi

Come avanzare la propria domanda se interessati? Sul sito di Bentley, la prima cosa da fare è quella di effettuare la registrazione. Una volta ufficializzata l’iscrizione, potrete trovare le varie posizioni aperte semplicemente cliccando sulla sezione ” Search and Apply“. Gli annunci saranno in lingua inglese perché tra i requisiti comuni a tutti i ruoli ricercati c’è un’ottima conoscenza della lingua. Qualora il vostro profilo avesse suscitato interesse, sarete contattati da un membro del team Acquisizione Talenti per un primo colloquio di approfondimento.

Fonte