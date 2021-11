Ispettorato Nazionale Lavoro, 2.300 assunzioni all’orizzonte per potenziare l’organico in vista dei prossimi anni. Saranno banditi a breve diversi concorsi che metteranno a disposizione nuovi posti di lavoro in differenti ruoli. Si cercano ispettori, tecnici ma anche ingegneri.

L’obiettivo è quello di garantire controlli sempre più mirati per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, diritto di ogni lavoratore, in un momento davvero molto delicato per quanto riguarda l’occupazione in Italia. La notizia dei nuovi concorsi è arrivata dopo una riunione tra il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri, in cui si è discusso di temi importanti come appunto quello della sicurezza sul lavoro.

Ispettorato Nazionale Lavoro, 2.300 assunzioni

I bandi di concorso, come dicevamo, saranno numerosi. Il ruolo più ricercato sarà quello di ispettore del lavoro (previste circa 2.100 assunzioni). Altri 200 saranno poi i posti da distribuire tra tecnici e ingegneri. In totale quindi saranno 2.300 le assunzioni.

Modalità dei concorsi

E’ difficile ipotizzare quelle che saranno le modalità di svolgimento dei vari concorsi ma, stando alle ultime indicazioni fornite dal Governo sui bandi di concorso pubblici, è lecito pensare che le modalità di svolgimento saranno semplificate con una prima selezione basata sulla valutazione dei titoli in possesso dei candidati e una prova scritta o orale a seconda del ruolo a cui si aspira.

Come candidarsi

Generalmente per questo tipo di concorsi ci si candida esclusivamente in via telematica. Gli avvisi saranno inizialmente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e quindi sulla pagina dedicata ai bandi di concorso dell’Ispettorato del Lavoro. CircuitoLavoro vi terrà comunque aggiornati su tutte le novità e, non appena usciranno i bandi, vi daremo indicazioni utili sui requisiti utili per accedere alle selezioni ma anche sulle prove da sostenere e sulle modalità di candidatura