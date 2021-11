“La Regione Lazio promuove il ‘Patto generazionale’, uno strumento innovativo per creare posti di lavoro per le nuove generazioni. È previsto un investimento di oltre dieci milioni di euro per favorire l’avvicendamento nelle aziende tra giovani e chi è vicino alle pensione.

Una misura straordinaria, la prima in Italia, che a regime raggiungerà tre obiettivi specifici: avvio occupazionale per gli under 35, sostegno alle imprese del Lazio che stanno faticosamente uscendo dalla crisi causata dalla pandemia e agevolazioni per chi, dopo anni di lavoro, può raggiungere la meritata pensione”.