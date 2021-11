Fiuggi, incidente sulla SR155: traffico bloccato su entrambe le direzioni

Tra la tarda mattinata di oggi, 4 novembre 2021, e il primo pomeriggio c’è stato un incidente sulla SR155 di Fiuggi. Segnalato traffico bloccato al km 20+000 circa, in entrambe le direzioni. Si consiglia agli automobilisti di prestare la massima attenzione.

Incidente oggi sulla SR155 di Fiuggi: traffico bloccato su entrambe le direzioni

Sul posto si registra la presenza del personale di Astral SPA. Ancora sconosciute le dinamiche del sinistro, ma sul luogo dell’impatto sono presenti le forze dell’Ordine per gestire la viabilità, in attesa che finisca l’emergenza, e per eseguire i rilievi di rito. Terminati, presumibilmente ne sapremo di più in merito alla dinamica.

Ancora non si sa se vi siano stati feriti dopo l’impatto. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve, anche sulla situazione del traffico, che al momento resta bloccato in entrambe le direzioni sulla SR155 di Fiuggi, al km 20+000 circa. Raccomandiamo agli automobilisti che stanno transitando sulla zona di fare attenzione. A segnalare l’incidente è stata Astral Infomobilità stessa.

Foto di repertorio