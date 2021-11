Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria. Ecco i dati inviati oggi, 4 novembre 2021, dalla ASL di Frosinone.

Coronavirus, il bollettino della Ciociaria

Nelle ultime 24h sono stati effettuati 1182 tamponi in provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 84 nuovi casi di positivi al SARS-CoV-2. I negativizzati sono 17. I ricoverati sono 15. Non abbiamo registrato decessi”, è quanto comunicato dalla ASL di Frosinone.

Di seguito, la tabella con tutti i dati di oggi:

Dose richiamo per i vaccinati Johnson & Jonhson

A seguito della circolare del Ministero della Salute del 3 di novembre 2021, si comunica ai cittadini che tutti colori i quali sono stati vaccinati con il vaccino monodose Johnson & Johnson, da almeno 180 giorni, e a prescindere dall’età, vale a dire anche per gli under 60, possono fare la dose di richiamo con dosaggi autorizzati per il “booster” – Pfizer o Moderna – nelle sedi aziendali della ASL di Frosinone, presso il proprio medico di medicina generale, presso le farmacie e presso i centri privati accreditati.

La vaccinazione viene effettuata con accesso diretto o attraverso la prenotazione dal sito regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

Centri aziendali Asl:

– Presidio Sanitario, Anagni: Pfizer e Moderna

– PO San Benedetto, Alatri: Pfizer

– PO Spaziani, Frosinone: Pfizer, Moderna e J&J

– Casa della Salute, Ceprano: Pfizer

– PO SS. Trinità, Sora: Pfizer

– Casa della Salute, Atina: Pfizer e Moderna

– Piedimonte (Stellantis): Pfizer, Moderna e J&J

– Casa della Salute, Pontecorvo: Pfizer e Moderna

Privato Accreditato:

– Clinica S. Antonio, Frosinone: Pfizer

– INI Città Bianca, Veroli: Pfizer

– Centro Diagnostico Arce, Arce: Pfizer

– Villa Gioia, Sora: Pfizer e J &J

– Villa degli Ulivi, Sant’Elia Fiumerapido: Pfizer

– Casa Cura Sant’Anna, Cassino: Pfizer e J& J

