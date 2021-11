Pietralata. Sequestrarono e rapinarono un corriere: arrestati due uomini

All’esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma, due cittadini romani di 53 e 37 anni, gravemente indiziati per i delitti di rapina aggravata e sequestro di persona in concorso.

La vicenda

In particolare lo scorso 11 gennaio, veniva sequestrato allo scopo di commettere una rapina, dopo essere stato minacciato, un corriere romano di 45 anni, che stava effettuando una consegna di alcuni pacchi nella zona di Pietralata. Una volta bendato, gli indagati si allontanavano con il corriere a bordo del mezzo, che è stato poi lasciato in via dell’Alabastro, senza il carico. Solo dopo essersi liberato, il corriere è riuscito a dare l’allarme ai Carabinieri che, dopo essere intervenuti sul posto, a seguito di un’attività lampo, sono riusciti ad identificare i due e a recuperare l’intera refurtiva.

L’odierno provvedimento recepisce le risultanze investigative emerse nel corso dell’attività di indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Roma Santa Maria del Soccorso unitamente al Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro.

I due sono stati raggiunti dai militari, presso le rispettive abitazioni, e condotti in caserma dove, una volta notificato l’atto sono stati accompagnati presso il carcere di Perugia, a disposizione dell’AG.

