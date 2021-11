Domenica 7 novembre al Palazzetto dello sport in Via Cristoforo Colombo, di Scauri-Minturno, la Fortitudo Scauri incontrerà il Basket Cassino. Palla a due fissata alle ore 18.00. Uno scontro al vertice: entrambe le compagini sono a punteggio pieno (8 punti), dopo il poker di vittorie nelle prime quattro giornate del campionato di serie C silver laziale 2021/2022 (girone B).

La vittoria con le Stelle Marine Ostia

I padroni di casa della Fortitudo Scauri allenati da coach Fabbri, vengono dalla vittoria in trasferta sul campo della Pallacanestro Colleferro. La compagine cassinate invece, è reduce della vittoria casalinga contro le Stelle Marine Ostia. ”La partita contro le Stelle Marine è stata una partita difficile: loro sono un’ottima squadra fisicamente ma anche tecnicamente. Allenata da un bravo allenatore. La sorpresa è stata che abbiamo fatto il break con Aziz e Bullock in panchina. Quindi con i quattro giocatori che c’erano anche lo scorso anno, più Papa, che è un 2000. La nostra squadra è molto giovane, ma sono giovani promettenti e ogni domenica, ogni partita, c’è qualcuno che emerge e questo fa capire che tutti lavorano tranquilli, sereni e nella stessa direzione”. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoazzurro Fabio Nardone.

Con un occhio al Fonte Roma Basket

Quella di domenica, sarà una partita alla quinta giornata di campionato, che vale primato e due punti in classifica. In attesa anche di vedere il risultato dell’altra compagine a punteggio pieno, Fonte Roma Basket, ma che statisticamente è dietro il duo Cassino-Scauri. La squadra romana sarà impegnata in trasferta sul campo del Vigna Pia sabato 6 novembre.

Coach Nardone presenta il match con Scauri

”La partita di Scauri sicuramente è un big match molto sentito da tutte e due le squadre. Con Enrico Fabbri siamo amici veri: condividiamo anche del tempo insieme. Giocare contro di lui: un professionista, che ritengo nella nostra zona, sicuramente tra i migliori, tra i primi. Quindi anche per me è stimolante. Le due squadre hanno un quintetto equilibrato e tutte e due, fortunatamente per il movimento, abbiamo una panchina molto giovane. Quindi come roster è un po’ fotocopia. Questo stimola ancor di più la gara. Giocheremo di fronte a una bella cornice di pubblico che vedrà due squadre, tranne qualche giocatore, prevalentemente piene di giovani. Quindi sicuramente sarà interessante anche da questo punto di vista”.

Queste le parole di coach Nardone che sul match contro Scauri, continua: ”Siamo alla quinta giornata: il campionato è aperto. Ci sono 7-8 squadre molto buone: quindi è abbastanza equilibrato. Le altre squadre cresceranno per vari motivi, e penso che il segreto sia sempre combattere ogni partita, come se fosse l’ultima. Con rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Ci siamo allenati molto bene anche questa settimana: la squadra è compatta, vogliosa e desiderosa. È giovane, si allena: i ragazzi sono ambiziosi. Quindi con umiltà e grinta affronteremo tutte le partite allo stesso modo”.