Nella serata di ieri, 3 novembre 2021, alle ore 23.00 circa, la 5A del distaccamento Montelibretti è intervenuta per intervento di dissesto statico in Via Dora Riparia e Via Ticino, nel comune di Monterotondo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco riscontravano il crollo parziale di un muro di spinta delle terre. In attesa di ulteriore verifica e seguente consolidamento e messa in sicurezza del muro è stato preventivamente interdetto l’accesso alle abitazioni a 22 nuclei familiari.

Inoltre, è stato chiuso l’accesso carrabile all’area dell’Istituto scolastico “Santa Maria”. Tutta la zona è stata interdetta al traffico veicolare. Non risultano feriti.

Presente sul posto il funzionario di servizio e le autorità competenti per la gestione del traffico locale.

