Focolaio di Covid-19 nel comune di Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone. Morta anche una persona. Ad annunciarlo è il primo cittadino, Oreste De Bellis

L’annuncio del sindaco di Castelnuovo Parano

Dispiace che un nostro caro concittadino improvvisamente è deceduto, come da comunicazione Asl è risultato positivo al Covid. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, una morte non trova mai giustificazioni valide. Purtroppo il Covid non è stato sconfitto, dobbiamo prestare massima attenzione. Si rilevano attualmente 4 casi positivi.

Procederò a firmare ordinanza di chiusura delle scuole fino a venerdì 5 novembre.

INVITO TUTTI coloro che hanno avuto contatti a mettersi in isolamento come prescritto ed eseguire tamponi, attiviamo i protocolli asl di tracciamento.

Stiamo attenti non sottovalutiamo la situazione, prestiamo la massima attenzione e cautela.

Grazie

Il Sindaco