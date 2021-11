L’ex consigliere comunale colleferrino, dopo essere stato eletto nel 2015, ha militato nel gruppo misto e sembra ora aver trovato la propria dimensione nel Partito di Azione.

“Un anno fa” ci racconta, “ero disinnamorato della politica e dei suoi contenuti, sentendo Calenda sono rimasto colpito ed affascinato; leggendo i suoi libri poi è scattata subito la scintilla. Credo che l’Italia abbia estrema necessità di persone capaci e competenti come Carlo. La politica ha il dovere di ricominciare a fornire soluzioni ai problemi dei cittadini, dobbiamo confrontarci con le persone superando certi slogan cui sono state abituate negli ultimi anni. Per questo ho aderito ad Azione, un partito Liberale, Europeista convinto e pragmatico, che si rivolge ai moderati.

A mio modo di vedere, siamo in una fase che con il pragmatismo e con le idee, sconfitta la paura delle persone che ha portato i partiti populisti e sovranisti ad avere la maggioranza dei voti. Si deve avere il coraggio di cambiare, dipende solo da noi.

A Roma si è scritto un programma per la Città serio e fattibile. Questa scelta è stata premiata dalla gente portando Azione ad essere il partito più votato. Lo stesso metodo verrà adottato per l’Italia, andremo Città per Città a spiegare con serietà le nostre proposte.

Va rotto il meccanismo per cui votiamo per la nostra squadra, o meglio contro l’altra a prescindere dai candidati e dai programmi.”

Per quello che riguarda Colleferro, Azione andrà a rappresentare la parte moderata e liberale della Città, restando aperti e disponibili ad eventuali confronti con tutti coloro che vorranno dialogare con noi e sposare il nostro progetto.

Si aprirà infatti il tesseramento e sarà attiva da subito una pagina Facebook “Colleferro in Azione” – conclude Nappo.