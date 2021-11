Giochi gratis: quali sono i migliori portali per combattere la noia?

Ogni tanto, può capitare di annoiarsi mentre si è al PC. Questo è una cosa che accade a chiunque, sia giovani che adulti. Cosa si può fare per combattere la noia? Ebbene, ci sono diversi giochi gratis che si possono sfruttare. Quali sono? Ecco tutto quello che bisogna sapere a questo proposito.

I migliori siti per giocare gratis

Naturalmente, i giochi che si possono trovare sul web senza dover pagare sono passatempi flash. Si tratta di giochi che durano poco e che servono soltanto per distrarsi e combattere la noia. Un esempio lo offre Google. Il famoso motore di ricerca, spesso nella propria home page fornisce a tutti gli utenti dei doodle che replicano giochi famosi che hanno fatto la storia dei videogames. Ad esempio, in occasione di date speciali, Google ha offerto nella propria home page mini-giochi dedicati alle Olimpiadi, a Pac-Man o Tennis.

Un altro sito molto interessante per giocare online senza costi aggiuntivi si chiama EmulatorGames.online. Questo portale è amato da migliaia di utenti in tutto il mondo. In pratica, su questo sito è possibile giocare a titoli vintage che hanno accompagnato l’infanzia di centinaia di amanti dei videogiochi. Su questo portale è possibile selezionare la console che si desidera e poi scegliere il titolo che si vuole emulare. Il tutto avviene online, senza dover pagare costi aggiuntivi o creare un account virtuale.

Infine, nel sito Miniclip.com, è possibile trovare una selezione di giochi molto conosciuti. Si tratta della versione web di popolari app per dispositivi mobile. In questo portale sono presenti titoli come 8-ball-pool, agar.io, Flip Master e Soccer Stars Mobile.

Quanto tempo giocare ai giochi gratis?

A questo punto, qualcuno potrebbe chiedersi quanto tempo dedicare ai giochi gratis. Ebbene, può essere utile, addirittura produttivo, prendersi una pausa per giocare online. Questo aiuta la mente a svagarsi e rilassarsi, evitando sovraccarichi e stress psicologico. Un tempo ottimale può variare dai 15 ai 30 minuti.

Tuttavia, è importante ricordarsi di avere sempre equilibrio. Se si esagera, si potrebbe spendere troppo tempo a giocare online, dimenticandosi il lavoro che si deve portare a termine. Dunque, è bene stabilire in anticipo il tempo da dedicare a tali passatempi, così da divertirsi responsabilmente.