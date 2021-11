Crypto-News: Squid-Game-Coin si è rivelata un’enorme frode

Gli investitori in Squid hanno purtroppo dovuto abbandonare i loro sogni di ricchezza una volta constatata l’impossibilità di prelevare i token.

Parallelamente al successo della fortunata serie Netflix, la più vista nella storia della piattaforma al momento, anche l’hype che circonda la moneta digitale Squid è terminato. Gli sviluppatori sono scappati con 3,3 milioni di dollari, facendo scendere il valore del token a praticamente un valore di zero nel giro di 10 minuti. La truffa però era prevedibile.

Nel forum di discussione Reddit, si è paragonata tutta la vicenda attorno alla memecoin alla serie TV da cui prende il nome. Prima della drammatica caduta, la dubbia cripto-moneta è aumentata di quasi il 90.000 percento in pochissimi giorni – rivelandosi alla fine una frode.

Questa salita, senza apparenti motivi, era già stata registrata in passato per monete come Doge e Shiba Inu.

Su internet però si leggevano dei segnali di avvertimento che avrebbero dovuto far storcere il naso agli incauti investitori. In molti fin dall’inizio si erano resi conto che fin da subito non si riusciva a rivendere sul mercato la criptovaluta dopo averla acquistata. Il temuto “rug-pull” è arrivato prima del previsto.

Il token Squid è crollato da 2856 dollari USA a 0,0008 centesimi USA in poco meno di 10 minuti dopo che gli sviluppatori hanno convertito tutte le loro monete potenziate in denaro reale e hanno cancellato sito web e account sui social media. Casi come questo ovviamente non aiutano a rafforzare la fiducia nelle criptovalute, che fino ad ora sono cresciute per lo più in maniera incontrollata.

Dal digitale le criptovalute sono passate alla vita reale in quanto ad oggi alcuni siti web permettono già pagamenti in Bitcoin, come anche ad esempio piattaforme di gioco online o altri tipi di servizi.

È tanto più importante occuparsi intensamente dell’idea alla base di un nuovo token o fare affidamento su cose provate e testate come Bitcoin ed Ethereum.