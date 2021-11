Labico, arrestato un 50enne per appropriazione indebita: dovrà scontare oltre un anno di carcere

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Colleferro, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato un 50enne del posto.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Labico hanno rintracciato l’uomo nei pressi della propria abitazione, notificandogli un ordine di carcerazione per espiazione della pena detentiva di un anno e tre mesi con annessa multa di euro 600, emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri.

L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, in ordine alla condanna riportata per il reato di appropriazione indebita.

Foto di repertorio