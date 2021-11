Questa notte, 3 novembre 2021, verso l’1:40, la S.O. ha inviato sulla via Litoranea la squadra di Pomezia per l’incendio divampato in un noto stabilimento balneare della zona.

Via Litoranea, incendio al Mecs Village

La Sqadra dei Vigili del Fuoco di Pomezia sono intervenuti al km 9,700 della via Litoranea con al seguito l’autobotte (AB/12) per l’incendio divampato nello stabilimento balneare Mecs Village.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. La struttura, grande circa 100 mq, è andata completamente distrutta. Forze dell’Ordine e personale del 118 presenti sul posto.

Foto in galleria